Ordine d’arrivo F1, GP USA 2026: risultati e classifica gara

Calato il sipario sul GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sullo spettacolare circuito di Austin, si è assistito a una gara dalle palpitanti emozioni in cui i protagonisti in pista hanno cercato di dare il loro 100% per massimizzare la propria prestazione.

Dalla pole-position partiva la Mercedes di Kimi Antonelli, tallonato dalle due Red Bull del fuoriclasse olandese Max Verstappen e dal rampante francese Isack Hadjar. Vettura di Milton Keynes che ha impressionato per velocità ed equilibrio, ma nel sabato del time-attack è stato il giovane bolognese a fare la differenza.

Per Kimi un GP particolare, dal momento che in teoria si giocava il primo “match-point“. Certo, riuscire a concretizzare tutto sarebbe stato complicato: da una parte la vittoria in Texas, la nona stagionale per lui, e dall’altra un piazzamento del compagno di squadra, George Russell, che avrebbe dovuto classificarsi nono o peggio. Un Russell che partiva dalla sesta casella.

In tutto questo le Ferrari in cerca di un ruolo da protagoniste. Il sabato aveva assunto i crismi della replica. Sì, perché a Maranello, dopo un venerdì da leoni, i tempi non hanno sorriso come in altre circostanze. Alla fine, il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il quarto crono e il britannico Lewis Hamilton il quinto. Per questo, si doveva sperare in un buono start per avere ambizioni, dal momento che l’attacco al tempo era stato piuttosto amaro.

RISULTATI E CLASSIFICA GARA

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader

2 Max Verstappen Red Bull Racing +16.530

3 Charles Leclerc Ferrari +17.343

4 Lando Norris McLaren +19.499

5 Lewis Hamilton Ferrari +24.575

6 Isack Hadjar Red Bull Racing +32.630

7 Oscar Piastri McLaren +43.609

8 George Russell Mercedes +44.400

9 Liam Lawson Racing Bulls +72.265

10 Pierre Gasly Alpine +79.122

11 Nico Hülkenberg Audi +87.773

12 Gabriel Bortoleto Audi +98.893

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 giro

15 Lance Stroll Aston Martin +1 giro

16 Alexander Albon Williams +1 giro

17 Fernando Alonso Aston Martin +1 giro

18 Carlos Sainz Williams +1 giro

19 Sergio Pérez Cadillac +1 giro

20 Valtteri Bottas Cadillac +1 giro

21 Franco Colapinto Alpine —

22 Oliver Bearman Haas F1 Team —