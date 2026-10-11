Ordine d’arrivo F1, GP Singapore 2026: Verstappen davanti a Leclerc, Antonelli sul podio con una zampata

Oggi è andato in scena il GP di Singapore 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato cittadino della località asiatica. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto tra i muretti di un circuito molto angusto, dove non è caduta la pioggia, a differenza di quanto successo nella Sprint Race di ieri, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale.

Max Verstappen ha vinto il GP di Singapore, rendendosi protagonista di una prestazione encomiabile e scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro per la prima volta in carriera. Dopo essersi imposto in Malesia settimana scorsa e ieri mattina nella Sprint Race, il fuoriclasse olandese è scattato dalla pole position e ha conservato la posizione con totale disinvoltura al volante della Red Bull. Il quattro volte Campione del Mondo ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco ci ha provato in partenza, scattando dalla seconda piazzola, ma ha dovuto alzare il piede dall’acceleratore per evitare il contatto con Verstappen e non ha poi avuto il passo per rimanere in scia all’avversario.

Leclerc ha beneficiato di gomme più performanti nella seconda parte di gara e ha superato il compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha sofferto negli ultimi dieci giri e ha poi dovuto abbandonare il virtuale ultimo gradino del podio. Kimi Antonelli ha confezionato una grandissima magia quando mancavano otto giri dal termine: ha approfittato del tentativo di Lando Norris di superare Lewis Hamilton, il britannico della McLaren è andato lungo e così il ventenne bolognese ha messo il muso della sua Mercedes davanti, poi ha scavalcato di forza Hamilton e si è meritato un inatteso terzo posto in chiusura di un fine settimana complesso.

Il leader del Mondiale, che ha più volte alzato le mani dal volante nel corso del Gran Premio e ha evitato la penalità per track limits, ha allungato in testa al Mondiale e ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso la conquista del titolo iridato. Lando Norris ha chiuso in quarta posizione, superando Lewis Hamilton, che ha terminato in sesta posizione, alle spalle anche della McLaren guidata da Oscar Piastri. A seguire la Racing Bulls di Liam Lawson e la Audi di Nico Hulkenberg. George Russell si è reso protagonista di una splendida rimonta dal fondo dello schieramento ed è riuscito a concludere in nona posizione.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Spagna 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1, andata in scena sul circuito di Madrid.

ORDINE D’ARRIVO GP SINGAPORE F1 2026

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Nico Hulkenberg (Audi)

9. George Russell (Mercedes)

10. Isack Hadjar (Red Bull)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16. Fernando Alonso (Aston Martin)

17. Sergio Perez (Cadillac)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Franco Colapinto (Alpine)

Rit. Gabriel Bortoleto (Audi)

RISULTATI E CLASSIFICA GP SINGAPORE F1 2026

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 1

2 Charles Leclerc Ferrari +7.335 2

3 Kimi Antonelli Mercedes +24.573 2

4 Lando Norris McLaren +40.506 1

5 Oscar Piastri McLaren +49.644 2

6 Lewis Hamilton Ferrari +53.188 1

7 Liam Lawson Racing Bulls +81.666 1

8 Nico Hulkenberg Audi +83.386 1

9 George Russell Mercedes +84.677 1

10 Isack Hadjar Red Bull Racing +90.862 1

11 Pierre Gasly Alpine 1 L 1

12 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 1

13 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 1

14 Carlos Sainz Williams 1 L 1

15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 L 1

16 Fernando Alonso Aston Martin 1 L 1

17 Sergio Perez Cadillac 2 L 2

18 Alexander Albon Williams – – 3

19 Valtteri Bottas Cadillac 3 L 1

20 Lance Stroll Aston Martin – – 1

21 Franco Colapinto Alpine – – – –

22 Gabriel Bortoleto Audi – – – –