Musetti-Fritz oggi, ATP Lione 2026: orario finale, tv, programma, streaming

È il momento della verità. In palio non c’è solamente la vittoria del titolo, ma anche punti importanti, per l’americano, in ottica qualificazione alle ATP Finals. Nell’incontro valevole per la finale del torneo ATP 250 di Lione Lorenzo Musetti sfida Taylor Fritz. Il match si giocherà sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes e inizierà non prima delle 14:30.

In semifinale l’azzurro, testa di serie numero sei, ha piegato la resistenza del connazionale Flavio Cobolli, al termine di un incontro equilibrato che si è concluso dopo due ore e trentatré minuti. La finale in terra francese può e deve rappresentare, per il toscano, un punto di partenza per chiudere al meglio un tormentato 2026 e guardare con ottimismo al 2027.

Lo statunitense ha invece superato, senza eccessivi patemi, la resistenza del connazionale Tommy Paul, favorito numero quattro del tabellone francese. Il bilancio dei precedenti tra i due giocatori, siamo all’ottavo faccia a faccia tra i due, premia Musetti 4-3.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Fritz, finale del torneo di Lione. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO MUSETTI-FRITZ ATP LIONE 2026

Domenica 25 ottobre

Court Central Auvergne-Rhone-Alpes – Dalle ore 12.00

Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna) [1]-Theo Arribage/Albano Olivetti (Francia) [2]

Non prima delle ore 14.30

Lorenzo Musetti (Italia, 6)-Taylor Fritz (Stati Uniti) [2] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP LIONE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport