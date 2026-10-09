Mondiali judo 2026 oggi in tv: orari venerdì 9 ottobre, streaming, italiani in gara

Alla National Gymnastics Arena di Baku va in scena oggi la sesta giornata dei Campionati Mondiali di judo 2026, evento clou dell’intera stagione valevole per il ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles 2028. Day-6 della rassegna iridata in cui saranno protagoniste altre due categorie di peso individuali, la -78 kg donne e la -100 kg uomini.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 8.30

Assente la campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica Alice Bellandi, l’Italia verrà rappresentata solamente da Gennaro Pirelli. Il 26enne napoletano sta vivendo il miglior momento della carriera e si presenta in Azerbaigian da numero uno della World Ranking List con una striscia aperta di quattro tornei vinti consecutivamente, ma per completare la doppietta Europeo-Mondiale nel 2026 servirà una prestazione speciale dovendo affrontare un tabellone molto duro sin dai primi turni.

Tutti i combattimenti della sesta giornata dei Mondiali di judo saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max (streaming su Rai Play, Sky Go e NOW). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2026 OGGI

Venerdì 9 ottobre

Ore 8.30 Eliminatorie 78 kg donne e 100 kg uomini a Baku (Azerbaigian)

Ore 16.00 Final Block 78 kg donne e 100 kg uomini a Baku (Azerbaigian) – Diretta tv su RaiSport HD e Sky Sport Max

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su RaiSportHD e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Judo TV (dalla fase eliminatoria, a pagamento); finali anche su Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Gennaro Pirelli (100 kg).