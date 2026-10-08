Mondiali judo 2026 oggi in tv: orari giovedì 8 ottobre, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 8 ottobre, quinta giornata di incontri alla National Gymnastics Arena di Baku, teatro dei Mondiali di judo 2026, appuntamento clou della stagione valevole anche come evento che assegna punti ai fini del ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Lo schedule odierno prevede le seguenti categorie di peso: -70 kg femminile e -90 kg maschile.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 8.30

Tra le donne Giorgia Stangherlin si presenta con lo status da testa di serie n.8 nella propria categoria ed evita le big fino ad un ipotetico quarto di finale contro la croata n.1 al mondo Lara Cvjetko o la talentuosa spagnola Ai Tsunoda Roustant, mentre Irene Pedrotti dovrà battere l’esperta britannica Kelly Petersen Pollard e soprattutto una tra Taimazova e Pina per raggiungere i quarti.

Sul versante maschile Kenny Komi Bedel dovrà esprimersi ad altissimo livello fin da subito dal momento che al secondo turno sarà opposto al quotato brasiliano Guilherme Schimidt. Il judo tricolore, dunque, dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per pensare di fare strada.

Tutti gli incontri della quinta giornata dei Mondiali saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport Max (206) e dalle 16:50 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay (dalle 16:50), SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

MONDIALI JUDO 2026 OGGI

Giovedì 8 ottobre (orari italiani)

Ore 08:30 Eliminatorie -70 kg donne e -90 kg uomini

Ore 16:00 Final Block -70 kg donne e -90 kg uomini – Diretta tv su Sky Sport Max (206); RaiSport HD dalle 16:50.

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Sky Sport Max (206); diretta su RaiSport HD dalle 16:50.

Diretta streaming: Judo TV (dalla fase eliminatoria, a pagamento); finali anche su RaiPlay (dalle 16:50), Sky Go e NOW (dalle 16:00).

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Kenny Komi Bedel nei -90 kg; Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nei -70 kg