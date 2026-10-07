Mondiali judo 2026 oggi in tv: orari 7 ottobre, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 7 ottobre, quarta giornata di incontri alla National Gymnastics Arena di Baku, teatro dei Mondiali di judo 2026, appuntamento clou della stagione valevole anche come evento che assegna punti ai fini del ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Lo schedule odierno prevede le seguenti categorie di peso: -63 kg femminile e -81 kg maschile.

Tra le donne spetterà a Carlotta Avanzato tenere alto il vessillo italico e spingersi il più lontano possibile. L’azzurra se la vedrà all’esordio con la giovane israeliana Kerem Primo e a seguire un’avversaria ostica come la polacca Angelika Szymanska sulla strada verso la top-8.

Per quanto concerne gli uomini, Manuel Parlati e Antonio Esposito saranno chiamati all’appello. Cammino poco fortunato per gli azzurri, collocati nel sedicesimo del canadese n.2 del ranking Gauthier Drapeu e nell’ottavo del giapponese Yuhei Oino. Sarà necessario esprimersi ad altissimo livello per fare strada.

Tutti gli incontri della quarta giornata dei Mondiali saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport Max (206) e in differita dalle 17:40 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

MONDIALI JUDO 2026 OGGI

Mercoledì 7 ottobre (orari italiani)

Ore 08:30 Eliminatorie -63 kg donne e -81 kg uomini

Ore 16:00 Final Block -63 kg donne e -81 kg uomini – Diretta tv su Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Sky Sport Max (206); differita su RaiSport HD dalle 17:40.

Diretta streaming: Judo TV (dalla fase eliminatoria); finali anche su RaiPlay Sport 1, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Manuel Parlati ed Antonio Esposito nei -81 kg uomini; Carlotta Avanzato nei -63 kg donne.