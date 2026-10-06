Mondiali judo 2026 oggi in tv: orari 6 ottobre, streaming, italiani in gara

L’Italia spera di recitare un ruolo da protagonista anche nel day-3 dei Campionati Mondiali di judo 2026, evento clou dell’intera stagione in programma presso la National Gymnastics Arena di Baku. Dopo aver raccolto una medaglia sia nella prima che nella seconda giornata grazie ad Assunta Scutto e Odette Giuffrida, la spedizione azzurra schiera oggi altri tre elementi nelle categorie -57 kg donne e -73 kg uomini.

Prima esperienza a livello individuale in una rassegna iridata senior per la ventunenne Giulia Carnà, che proverà a confermare i progressi evidenziati qualche settimane fa con il terzo posto al Grand Slam di Losanna nel tentativo di aumentare le sue quotazioni nella rincorsa al pass olimpico. Ambizioni importanti al maschile per Giovanni Esposito, settima testa di serie, che deve però fare i conti con un tabellone durissimo, mentre Leonardo Valeriani sarà una mina vagante per inseguire il Final Block.

Tutti gli incontri della terza giornata dei Mondiali di judo saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport Arena (streaming su Rai Play, Sky Go e NOW) e dalle 16.50 su RaiSportHD. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2026 OGGI

Martedì 6 ottobre

Ore 8.30 Eliminatorie 57 kg donne e 73 kg uomini a Baku (Azerbaigian)

Ore 16.00 Final Block 57 kg donne e 73 kg uomini a Baku (Azerbaigian) – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Sky Sport Arena e dalle 16.50 su RaiSportHD.

Diretta streaming: Judo TV (dalla fase eliminatoria); finali anche su Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Giulia Carnà (57 kg); Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani (73 kg).