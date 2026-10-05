Mondiali judo 2026 oggi in tv: orari 5 ottobre, streaming, italiani in gar

Oggi, lunedì 5 ottobre, seconda giornata di incontri alla National Gymnastics Arena di Baku, teatro dei Mondiali di judo 2026, appuntamento clou della stagione valevole anche come evento che assegna punti ai fini del ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Lo schedule odierno prevede le seguenti categorie di peso: -52 kg femminile e -66 kg maschile.

In casa Italia, fari puntati sulla “solita” Odette Giuffrida, risalita fino alla seconda piazza della World Ranking List e accreditata della prima testa di serie a Baku in contumacia della kosovara Distria Krasniqi. In questa categoria la favorita d’obbligo è la giapponese Uta Abe, ma con tutte le altre “Ody” non parte battuta e ha le carte in regola per raggiungere la finale.

Per quanto riguarda il tabellone maschile, Valerio Accogli e Matteo Piras cercheranno di tenere alto il vessillo italico. I due azzurri sono stati inseriti rispettivamente nell’ottavo del forte padrone di casa Ruslan Pashayev e del tagiko Nurali Emomali.

Tutti gli incontri della seconda giornata dei Mondiali saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e dalle 16:45 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

MONDIALI JUDO 2026 OGGI

Lunedì 5 ottobre (orari italiani)

Ore 08:00 Eliminatorie -52 kg donne e -66 kg uomini

Ore 16:00 Final Block -52 kg donne e -66 kg uomini – Diretta tv Sky Sport Arena (204) e dalle 16:45 su RaiSport HD.

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Sky Sport Arena (204) e RaiSport HD dalle 16:45.

Diretta streaming: Judo TV (dalla fase eliminatoria); finali anche su RaiPlay Sport 1, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Odette Giuffrida (52 kg), Elios Manzi (66 kg), Valerio Accogli (66 kg)