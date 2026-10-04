Mondiali judo 2026 oggi in tv: orari domenica 4 ottobre, streaming, italiani in gara

Cominciano oggi alla National Gymnastics Arena di Baku i Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento clou della stagione valevole anche come evento che assegna punti ai fini del ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Quest’oggi andranno in scena le prime due categorie di peso della rassegna iridata: la -48 kg femminile e la -60 kg maschile.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 9.30

L’Italia si affida soprattutto alla campionessa del mondo in carica Assunta Scutto, chiamata ad un’impresa titanica per provare a bissare il titolo ottenuto un anno fa a Budapest. “Susy” ha vissuto sin qui un 2026 molto difficile e, da non testa di serie, affronterà subito la cinese n.1 del ranking Xinran Hui (che ha vinto entrambi i precedenti) in un primo turno da brividi. Obiettivo top8 complicato nei -60 kg per Andrea Carlino, che ha però la concreta possibilità di raggiungere almeno gli ottavi.

Tutti gli incontri della prima giornata dei Mondiali saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport Arena (streaming su RaiPlay Sport 1, Sky Go e NOW). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2026 OGGI

Domenica 4 ottobre

Ore 9.30 Eliminatorie 48 kg donne e 60 kg uomini a Baku (Azerbaigian)

Ore 16.00 Final Block 48 kg donne e 60 kg uomini a Baku (Azerbaigian) – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Judo TV (dalla fase eliminatoria); finali anche su RaiPlay Sport 1, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Assunta Scutto (48 kg) e Andrea Carlino (60 kg).