Mondiali judo 2026 oggi in tv: orari domenica 11 ottobre, streaming, italiani in gara, tabellone prova a squadre

Dopo aver assegnato quattordici titoli individuali in sette giornate, quest’oggi è in programma la prova a squadre che chiuderà ufficialmente il programma dei Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento principale dell’intera stagione valido per il ranking olimpico in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 7.30

Team Event in cui è presente anche l’Italia (seppur in assenza delle medagliate Assunta Scutto e Odette Giuffrida), che dovrà però superarsi già al primo turno per battere i campioni del mondo in carica della Georgia e restare in corsa per una medaglia. Gli azzurri si affidano principalmente al n.1 al mondo della -100 kg Gennaro Pirelli, costretto a combattere tra i pesi massimi in questo format, ma servirà anche il contributo delle altre categorie per puntare al podio.

Tutti gli incontri dell’ultima giornata dei Mondiali di judo saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max (streaming su Rai Play, Sky Go e NOW). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2026 OGGI

Domenica 11 ottobre

Ore 7.30 Eliminatorie Team Event a Baku (Azerbaigian)

Ore 16.00 Final Block Team Event a Baku (Azerbaigian) – Diretta tv su RaiSport HD e Sky Sport Max

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su RaiSportHD e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Judo TV (dalla fase eliminatoria, a pagamento); finali anche su Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TABELLONE TEAM EVENT MONDIALI JUDO 2026

Brasile vs Cina

Cuba vs Turchia

Mongolia vs Kirghizistan

Giappone vs Azerbaigian/Austria

Italia vs Georgia

Uzbekistan vs Germania

Corea del Sud vs Russia/Emirati Arabi Uniti

Kazakistan vs Francia

MONDIALI JUDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Giulia Carnà (57 kg), Michela Terranova (-57 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), Asya Tavano (+70 kg), Erica Simonetti (+70 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Leonardo Valeriani (-73 kg), Manuel Parlati (-90 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg), Gennaro Pirelli (+90 kg), Kwadjo Anani (+90 kg).