Mondiali judo 2026 oggi in tv: orari sabato 10 ottobre, streaming, italiani in gara

Dopo aver raccolto tre medaglie nelle prime sei giornate, l’Italia si gioca le ultime cartucce almeno a livello individuale in occasione del day-7 ai Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento principale dell’intera stagione valevole per il ranking di qualificazione olimpica ed in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 9.30

Tra i pesi massimi femminili saranno impegnate per i colori azzurri Erica Simonetti e la quinta testa di serie del tabellone Asya Tavano, mentre non vedremo in azione alcun judoka italiano nella +100 kg. Tavano, sul podio in tutte e quattro le edizioni degli Europei Senior a cui ha preso parte, mette nel mirino la prima medaglia iridata della carriera ma per riuscire nell’impresa dovrà superare un duro ostacolo agli ottavi di finale. Debutto da incubo invece per Simonetti, che aprirà il suo cammino odierno contro la giapponese Mao Arai.

Tutti gli incontri della settima giornata dei Mondiali di judo saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max (streaming su Rai Play, Sky Go e NOW). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2026 OGGI

Sabato 10 ottobre

Ore 9.30 Eliminatorie +78 kg donne e +100 kg uomini a Baku (Azerbaigian)

Ore 16.00 Final Block +78 kg donne e +100 kg uomini a Baku (Azerbaigian) – Diretta tv su RaiSport HD e Sky Sport Max

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su RaiSportHD e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Judo TV (dalla fase eliminatoria, a pagamento); finali anche su Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Erica Simonetti e Asya Tavano (+78 kg).