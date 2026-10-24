Mondiali ginnastica artistica 2026 oggi: orari 24 ottobre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 24 ottobre va in scena l’ottava giornata di gara ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) si disputeranno le prime finali di specialità, gli atti conclusivi sui singoli attrezzi a cui prenderanno parte i migliori atleti del turno di qualificazione. Appuntamento alle ore 14.00: si incomincerà con il corpo libero maschile, poi a seguire, nell’ordine, ci sarà spazio per volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli. Si assegneranno ben cinque titoli e il medagliere della manifestazione cambierà fisionomia.

L’Italia vuole sognare in grande con tre azzurri, pronti a dare la caccia alle medaglie. Gabriele Targhetta è tra i grandi favoriti al cavallo con maniglie: il Campione d’Europa ha firmato il terzo punteggio di ammissione ed è pronto alla grande sfida con gli armeni Hamlet Manukyan e Mamikon Khachatryan e con il kazako Nariman Kurbanov. Elisa Iorio si presenta con il quarto riscontro alle parallele asimmetriche, pronta a fronteggiare la tedesca Helen Kevric e la francese Elena Colas alle spalle dell’algerina Kaylia Nemour (favorita numero 1 per il titolo). Attenzione a Giulia Perotti, potenziale outsider sugli staggi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica per quanto riguarda la giornata odierna (sabato 24 ottobre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Sabato 24 ottobre

Ore 14.00 Finali di Specialità: corpo libero maschile

A seguire (stimato ore 14.37) Finali di Specialità: volteggio femminile

A seguire (stimato ore 15.49) Finali di Specialità: cavallo con maniglie

A seguire (stimato ore 16.30) Finali di Specialità: parallele asimmetriche

A seguire (stimato ore 17.12) Finali di Specialità: anelli

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Terza gara dalle ore 14.00 Finali di Specialità, cavallo con maniglie: Gabriele Targhetta

Quarta gara dalle ore 14.00 Finali di Specialità, parallele asimmetriche: Elisa Iorio, Giulia Perotti