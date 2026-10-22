Mondiali ginnastica artistica 2026 oggi: orari 22 ottobre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 22 ottobre va in scena la sesta giornata di gara ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) si disputerà la finale del concorso generale individuale maschile, la gara che incoronerà l’Imperatore della Polvere di Magnesio e l’atleta più completo sui sei attrezzi. Si preannuncia un grandissimo spettacolo per l’assegnazione delle prime medaglie individuali in questa rassegna iridata dopo lo svolgimento delle gare a squadre.

Appuntamento alle ore 19.30, con i migliori ventiquattro all-arounder del panorama internazionale. I favoriti della vigilia sono i giapponesi Shinnosuke Oka e Daiki Hasimoto (primo e secondo in qualifica), ma il russo Arsenii Dukhno, i britannici Jake Jarman e Joe Fraser, il cinese Haonan Yang, il croato Illia Kovtun hanno i mezzi per puntare al podio. L’Italia sarà rappresentata da Yumin Abbadini, che inseguirà la top-10 e si scalderà in vista della finale alla sbarra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica per quanto riguarda la giornata odierna (giovedì 22 ottobre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Giovedì 22 ottobre

Ore 19.30 Concorso generale individuale maschile, finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Yumin Abbadini.