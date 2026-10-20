Mondiali ginnastica artistica 2026 oggi: orari martedì 20 ottobre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 20 ottobre va in scena la quarta giornata di gara ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: a Rotterdam (Paesi Bassi) si assegnano le prime medaglie di questa rassegna iridata. Dopo le maratone dedicate alle varie qualificazioni, alle ore 19.30 si disputerà la finale della gara a squadre maschile: chi riuscirà a vincere la prova che premia la profondità e la caratura tecnica dell’intero movimento ginnico di un Paese?

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 19.30

Il Giappone si presenterà con il miglior punteggio di accredito del turno preliminare e sembra partire con i favori del pronostico, ma attenzione alla voglia di rivalsa della Cina, senza sottovalutare il potenziale della Russia e della Gran Bretagna. Gli USA proveranno a sfruttare qualche occasione, saranno della partita anche la Svizzera, i Paesi Bassi e la Colombia, mentre l’Italia non è riuscita a qualificarsi per un paio di decimi. Si adotterà il format 5-3-3: tre ginnasti per attrezzo, tutti i punteggi verranno considerati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica per quanto riguarda la giornata odierna (martedì 20 ottobre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Martedì 20 ottobre

Ore 19.30 Gara a squadre maschile, finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Non sono presenti italiani in gara: gli azzurri non si sono qualificati alla finale a squadre.