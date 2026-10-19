Mondiali ginnastica artistica 2026 oggi: orari 19 ottobre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi lunedì 19 ottobre va in scena la terza giornata di gara ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: a Rotterdam (Paesi Bassi) prosegue la rassegna iridata con l’ultima maratona riservata alle qualificazioni. All’orizzonte un’abbuffata di Polvere di Magnesio per ben tredici ore, con sette suddivisioni impegnate in pedana per completare il quadro del turno preliminare al femminile: dopo i tre gruppi esibitisi ieri, oggi toccherà al resto delle partecipanti.

Al termine di questa intensa giornata conosceremo le otto squadre qualificate alla finale di mercoledì, le ventiquattro atlete ammesse all’atto conclusivo del concorso generale individuale che animerà la giornata di venerdì e le otto ginnaste che avranno staccato il pass per le finali di specialità previste nel fine settimana. L’Italia osserverà con grande attenzione: le Fate hanno gareggiato ieri sera e oggi conosceranno quale sarà il loro destino in questa rassegna iridata.

Si incomincerà alle ore 09.30 con un gruppo di basso rilievo (Bielorussia e Svezia), ma già alle ore 11.05 ci sarà da divertirsi con l’attesissima algerina Kaylia Nemour. A seguire un crescendo di emozioni: la Francia alle ore 12.40, la Gran Bretagna alle ore 16.00, il Canada e la Russia (priva di Angelina Melnikova) alle ore 17.35, il Brasile di Rebeca Andrade alle ore 19.35 e la quotatissima Cina alle ore 21.10. Conclusione prevista attorno alle ore 22.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica per quanto riguarda la giornata odierna (lunedì 19 ottobre). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta testuale su OA Sport, non è prevista la diretta tv per il turno preliminare.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Lunedì 19 ottobre

09.30-10.50 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione (con Bielorussia, Svezia, Gruppo misto 2, Gruppo misto 6)

11.05-12.25 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione (con Algeria, Argentina, Ucraina, Gruppo misto 9)

12.40-14.00 Qualificazioni femminili, sesta suddivisione (con Francia, Malesia, Gruppo misto 3, Gruppo misto 4)

16.00-17.20 Qualificazioni femminili, settima suddivisione (con Gran Bretagna, Paesi Bassi, Gruppo misto 1, Gruppo misto 2)

17.35-18.55 Qualificazioni femminili, ottava suddivisione (con Canada, Russia, Spagna, Gruppo misto 11)

19.35-20.55 Qualificazioni femminili, nona suddivisione (con Brasile, Svizzera, Gruppo misto, Gruppo misto 13)

21.10-22.30 Qualificazioni femminili, decima suddivisione (con Cina, Corea del Sud, Gruppo misto 1, Gruppo misto 5)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Non sono presenti italiani in gara, gli azzurri hanno gareggiato domenica 18 ottobre.