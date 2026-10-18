Mondiali ginnastica artistica 2026 oggi in tv: orari 18 ottobre, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 18 ottobre va in scena la seconda giornata di gara ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: a Rotterdam (Paesi Bassi) prosegue la rassegna iridata con una maratona riservata alle qualificazioni. In mattinata si concluderà il turno preliminare maschile con gli ultimi due gruppi e avremo così il quadro degli ammessi alle varie finali, mentre nel tardo pomeriggio e in serata si aprirà la sessione femminile con tre suddivisioni, per poi proseguire nella giornata di lunedì.

L’Italia sarà grandissima protagonista, con entrambe le squadre chiamate a esibirsi e ad andare a caccia degli atti conclusivi. Alle ore 10.00 toccherà agli uomini, inseriti nella quinta suddivisione: i Moschettieri potranno puntare in alto con Yumin Abbadini (capitano), Gabriele Targhetta (Campione d’Europa al cavallo con maniglie), Simone Speranza (giovane talento in rampa di lancio), Mario Macchiati (buon generalista) e Niccolò Vannucchi (eccellente al volteggio).

Alle ore 19.40, invece, scoccherà il momento delle ragazze: le Fate puntano a essere protagoniste e a mettersi in buona posizione in vista delle altre suddivisioni previste nella giornata di domani. La capitana sarà Manila Esposito, già due volte Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale e chiamata a fare la differenza in campo iridato dopo l’assenza dello scorso anno. Si attende una grande prova dall’altra veterana Elisa Iorio, Giulia Perotti ha ormai ingranato tra le grandi, debuttano July Marano e Sofia Tonelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica per quanto riguarda la giornata odierna (domenica 18 ottobre). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta testuale su OA Sport, non è prevista la diretta tv per il turno preliminare.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Domenica 18 ottobre

10.00-11.50 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione (con ITALIA, Belgio, Cina, Spagna, Gruppo misto 3, Gruppo misto 6)

12.10-14.00 Qualificazioni maschili, sesta suddivisione (con Germania, Israele, Kazakhstan, Svizzera, Gruppo misto 4, Gruppo misto 10)

16.00-17.20 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con Germania, Romania, Stati Uniti, Gruppo misto 7)

17.50-19.10 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione (con Australia, Belgio, Giappone, Gruppo misto 10)

19.40-21.00 Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con ITALIA, Messico, Gruppo misto 8, Gruppo misto 14)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Domenica 18 ottobre

10.00-11.50 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione: ITALIA (Yumin Abbadini, Gabriele Targhetta, Simone Speranza, Mario Macchiati, Nicolò Vannucchi)

19.40-21.00 Qualificazioni femminili, terza suddivisione: ITALIA (Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Sofia Tonelli)