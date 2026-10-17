Mondiali ginnastica artistica 2026 oggi in tv: orari 17 ottobre, programma, streaming

Oggi sabato 17 ottobre incominciano i Mondiali 2026 di ginnastica artistica: a Rotterdam (Paesi Bassi) si apre la rassegna iridata, che metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. A fare alzare il sipario sulla manifestazione più importante della stagione saranno le qualificazioni maschili: a partire dalle ore 10.00 ci sarà spazio per la disputa delle prime quattro suddivisioni, poi si proseguirà domani mattina con gli ultimi due gruppi e la definizioni degli ammessi alle varie finali.

Le prime compagini a scendere in pedana saranno il Brasile, il Canada, la Francia e Cina Taipei. Alle ore 12.10 si alzerà l’asticella con gli impegni di Russia e Ucraina, affiancate da Cipro e Corea del Sud nella seconda suddivisione. Nel terzo gruppo, previsto alle ore 16.00, andranno seguiti i Paesi Bassi e l’Ungheria, poi lo show della quarta suddivisione (ore 18.10) con Giappone, Gran Bretagna e USA, tre delle favorite per le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica per quanto riguarda la giornata odierna (sabato 17 ottobre). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, non è prevista la diretta tv per il turno preliminare.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Sabato 17 ottobre

10.00-11.50 Qualificazioni maschili, prima suddivisione (con Brasile, Canada, Cina Taipei, Francia, Gruppo misto 5, Gruppo misto 8)

12.10-14.00 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione (con Cipro, Corea del Sud, Russia, Ucraina, Gruppo misto 1, Gruppo misto 2)

16.00-17.50 Qualificazioni maschili, terza suddivisione (con Colombia, Egitto, Paesi Bassi, Ungheria, Gruppo misto 2, Gruppo misto 7)

18.10-20.00 Qualificazioni maschili, quarta suddivisione (con Australia, Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti, Gruppo misto 1, Gruppo misto 9)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.