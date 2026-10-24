Milano-Busto Arsizio oggi, A1 volley femminile: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 24 ottobre (ore 16.00) si gioca Milano-Busto Arsizio, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. All’Allianz Cloud andrà in scena un sempre caldo derby lombardo: le meneghine, reduci dal successo nell’altro derby con Bergamo, si presentano all’appuntamento a punteggio pieno e in testa alla classifica insieme a Conegliano, mentre le Farfalle hanno vinto un solo incontro e stazionano nelle parti basse delle graduatoria generale.

Le ragazze di coach Chicco Blengini inseguiranno la quinta affermazione di fila, in modo da allungare al comando, visto che Conegliano sarà impegnata contro Scandicci nella Supercoppa Italiana e non giocherà in campionato. La formazione allenata da Enrico Barbolini , reduce dall’affermazione contro Talmassons, proverà a fare lo sgambetto a una delle corazzate del torneo e a regalarsi punti importanti nella corsa verso la qualificazione alla Coppa Italia, quando ci si avvicina al giro di boa del girone d’andata.

Milano sarà guidata dalle sue titolari di riferimento: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva, il libero Eleonora Fersino. Busto Arsizio punterà in particolar modo sulle attaccanti Yukiko Wada, Valeria Battista e Leana Groser sotto la regia di Nanami Seki.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Busto Arsizio, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN per gli abbonati e in diretta streaming gratuita sul canale YouTube di Lega Volley Femminile; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MILANO-BUSTO ARSIZIO VOLLEY OGGI

Sabato 24 ottobre

Ore 16.00 Numia Vero Volley Milano vs Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio

PROGRAMMA MILANO-BUSTO ARSIZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati; canale YouTube di Lega Volley femminile, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.