McEnroe incorona Ben Shelton: “Sarà lui lo statunitense che interromperà il nostro digiuno negli Slam”

Gli Stati Uniti non vincono un titolo a livello di Grande Slam, nel comparto maschile, ovviamente, da 23 anni. Un digiuno davvero record per una Nazione che, fino a quel momento, si poteva vantare di numeri eccellenti nelle statistiche dei 4 tornei Major. Dall’avvento dei Big-3 in avanti, invece, è stata tabula rasa completa, con Andy Roddick che, suo malgrado, detiene l’ultimo trionfo agli US Open del 2003.

Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic ed ora Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev stanno negando ai tennisti statunitensi la possibilità di interrompere un digiuno che sta diventando davvero preoccupante. John McEnroe, che di titoli del Grande Slam ne ha vinti ben 7, prova a fare il nome del tennista a stelle strisce pronto a riportare in alto il proprio Paese.

Il pensiero del fuoriclasse 4 volte vincitore degli US Open e di 3 Wimbledon è chiaro: “La gente mi chiede continuamente quando avremo un americano capace di vincere un Grande Slam e io metto Ben Shelton in cima alla lista”. (Fonte: Eurosport). Dopotutto Beh Shelton ha appena disputato la finale di Flushing Meadows cedendo a Sacha Zverev.

John McEnroe, poi, amplia il suo ragionamento: “Dobbiamo aspettare per vedere cosa succederà con giocatori come Mensik o Fonseca e se questi giovani riusciranno a superare l’ostacolo e a competere con Sinner e Alcaraz. Oppure sarà Sascha Zverev a dominare e a vincere altri titoli del Grande Slam nei prossimi anni? Carlos e Jannik sono stati molto più avanti rispetto agli altri negli ultimi due anni e gli infortuni hanno impedito che ciò accadesse quest’anno, quindi è una domanda interessante, guardando al futuro, capire chi riuscirà a fare il salto di qualità”.