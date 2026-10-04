Max Verstappen vince un caotico GP a Sepang, Antonelli vicino al Mondiale, podio Ferrari

Max Verstappen completa un weekend da urlo a Sepang e vince con merito dalla pole position un caotico Gran Premio del Bahrain 2026 (recupero dell’evento non disputato a Sakhir), sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. In soli due giorni il fuoriclasse olandese della Red Bull ha ottenuto la prima pole e la prima vittoria dell’anno, tornando sul gradino più alto del podio a distanza di quasi dieci mesi dall’ultima volta (Abu Dhabi 2025) e centrando il 72° successo della carriera.

In condizioni di pista asciutta il quattro volte campione del mondo ha dimostrato una netta superiorità, rimediando ad una brutta partenza sul bagnato con un ritmo stellare sia con gomme intermedie che soprattutto con le slick, passando di forza entrambe le Mercedes ed involandosi verso il trionfo nonostante il brivido finale della Safety Car nelle battute conclusive.

Secondo posto di platino per Kimi Antonelli, che consolida la sua leadership nella generale usufruendo del ritiro di George Russell (bloccato da un problema di affidabilità alla power unit mentre era terzo dietro la SC) a pochi giri dalla fine per allungare da +66 a +84 sul compagno di squadra e primo inseguitore nel campionato piloti. Podio completato in terza piazza da un fantastico Lewis Hamilton, che riporta la Ferrari sul podio dopo un digiuno di cinque gare rendendosi protagonista di una rimonta strepitosa dopo la pessima scelta strategica di partire con le gomme d’asciutto su un asfalto ancora umido.

Buon recupero anche per Charles Leclerc, quarto nonostante una corsa tutt’altro che perfetta, precedendo la Red Bull di Isack Hadjar e la McLaren di Oscar Piastri. Entrano in zona punti anche le Racing Bulls di Liam Lawson (7°) e Arvid Lindblad (10°), l’Aston Martin di un eroico Fernando Alonso (8°) e la McLaren di un disastroso Lando Norris (9°).

Con questo risultato Antonelli guida la classifica generale del campionato con un margine di 84 punti su Russell, 106 su Hamilton, 129 su Leclerc, 132 su Norris e Verstappen. Stabile la situazione nel Mondiale costruttori, con Mercedes a +151 sulla Ferrari.

CLASSIFICA GP BAHRAIN F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Leader

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +2.307

3. Lewis HAMILTON (Ferrari) +4.919

4. Charles LECLERC (Ferrari) +7.258

5. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +8.571

6. Oscar PIASTRI (McLaren) +9.454

7. Liam LAWSON (Racing Bulls) +12.753

8. Fernando ALONSO (Aston Martin) +13.372

9. Lando NORRIS (McLaren) +13.993

10. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +15.928

11. Nico HULKENBERG (Audi) +17.404

12. Lance STROLL (Aston Martin) +18.052

13. Franco COLAPINTO (Alpine) +18.997

14. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +22.305

15. Esteban OCON (Haas F1 Team) +22.532

16. Pierre GASLY (Alpine) +23.315

17. Carlos SAINZ (Williams) +25.431

18. Gabriel BORTOLETO (Audi) +28.233

19. Sergio PEREZ (Cadillac) +29.310

20. George RUSSELL (Mercedes) –

21. Alexander ALBON (Williams) –

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –