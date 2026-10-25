Coppa del Mondo
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2026 in DIRETTA: tutti contro Odermatt, Vinatzer per svoltare
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Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante maschile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 69 atleti da 24 Paesi. Seconda manche alle 13.00.
In casa Italia saranno sette gli azzurri al via della gara odierna sui 69 partenti della prima run: Alex Vinatzer scatterà con il pettorale numero 11, Giovanni Borsotti con il 29, Giovanni Franzoni con il 31, Filippo Della Vite con il 33, Luca De Aliprandini con il 44, Tobias Kastlunger con il 48 e Simon Talacci con il 54.
Il grande favorito di giornata è l’elvetico Marco Odermatt, che ha ricevuto il numero 6 in fase di sorteggio dei pettorali, mentre in casa Italia si punta tutto o quasi su Alex Vinatzer, unico azzurro presente nel secondo gruppo di merito.
Nel terzo gruppo, infatti, c’è Giovanni Borsotti, mentre Giovanni Franzoni, grazie agli oltre 500 punti nella World Cup Starting List generale, partirà subito dopo i primi 30, davanti a Filippo Della Vite, che punta a rientrare tra i primi 30 della WCSL di specialità per poter abbassare il pettorale di partenza, cosi come Luca De Aliprandini.
Il gigante maschile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 10.00 con la prima manche (seconda run dalle 13.00): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!