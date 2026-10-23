LIVE Musetti-Van Assche, ATP Lione 2026 in DIRETTA: altro talento francese sulla strada della semifinale

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche, partita valevole per i quarti di finale dell‘ATP 250 di Lione 2026. Al Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes che si disputa a Lione (Francia), il tennista toscano affronta un altro talento francese sulla strada verso la semifinale.

Musetti si è presentato ai nastri di partenza di quest’evento con tanti dubbi ed alla ricerca del proprio miglior tennis. Il tennista italiano ha vissuto un 2026 complicato, iniziato accarezzando il sogno della prima semifinale Slam agli Australian Open e proseguito un incubo caratterizzato dagli infortuni.

Dopo aver fatto vedere buone cose al rientro in campo tra Washington, Montreal e Cincinnati, Musetti ha faticato molto sia agli US Open, sconfitto al secondo turno da Sweeny, che nella trasferta asiatica dov’è stato sconfitto all’esordio nel Master 1000 di Shanghai da Yi Zhou. A Lione l’italiano, numero sei del seeding, ha esordito battendo Matteo Arnaldi nel derby azzurro e poi ha superato Moise Kouame, baby talento del tennis francese, con un doppio 6-4.

Dall’altra parte della rete c’è Luca Van Assche, numero 48 del ranking mondiale. Il giocatore francese classe 2004 ha vissuto una stagione di alto livello vincendo quattro challenger, di cui tre sul cemento tra Quimper (gennaio), Lille (febbraio) e Quebec City (agosto), ed il titolo sulla terra dell’Estoril. A Lione il ventiduenne transalpino ha esordito contro il connazionale Clement Tabur (7-6, 6-3) per poi rimontare Valentin Vacherot (2-6, 6-4, 6-4).

Il francese ha vinto l’unico precedente tra i due disputato agli Australian Open 2024 e terminato 6-0 al quinto. L’incontro tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche è il quinto in programma sul campo centrale a partire dalle 12.00 dopo Cash/Glasspool-Behar/Paris, Moutet-Paul, Altmaier-Fritz e Cobolli-Nakashima, match che non inizierà prima delle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Van Assche con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!