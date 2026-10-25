LIVE Musetti-Fritz, ATP Lione 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna di tornare a vincere dopo 4 anni

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz valido per la finale dell’ATP 250 di Lione. Il tennista toscano cerca un trofeo importantissimo visto l’ultimo anno nel circuito condizionato dai tanti infortuni, soprattutto dopo che l’ultimo titolo ATP è arrivato ormai quattro anni fa, a Napoli nel 2022.

Musetti affronta la finale dopo aver superato Matteo Arnaldi per 2-0, Moise Kouame per 2-0, Luca Van Assche per 2-1 e Flavio Cobolli sempre per 2-1 in una semifinale tutta italiana che è stata incerta fino all’ultimo punto. Le finali perse consecutivamente dal toscano sono sette nel circuito maggiore, mentre contando anche i Challenger arriviamo a nove: l’azzurro ha bisogno di spezzare questo tabù soprattutto in questa stagione dove ha già perso la finale di Hong Kong contro Alexander Bublik.

Contro di lui, ci sarà Fritz contro il quale ha vinto quattro volte e perso tre: sono tre gli scontri diretti sul cemento, con lo statunitense che lo ha battuto in Coppa Davis nel 2022 e alle Finals di Torino del 2025, mentre Musetti ha trionfato nettamente all’Australian Open di quest’anno. L’americano non ha ancora perso un set visto che ha superato per 2-0 Pierre-Hugues Herbert, Daniel Atlmaier e il connazionale Tommy Paul in semifinale.

Il match tra Musetti e Fritz non inizierà prima delle 14.30 e ovviamente verrà disputato Court Central Auvergne-Rhone-Alpes, con il programma dell’ultima giornata dell’ATP 250 di Lione che inizierà alle 12.00 con la finale di doppio tra i britannici Cash e Glasspool e tra i francesi Arribage e Olivetti. Segui l’incontro del toscano in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento!