LIVE Musetti-Cobolli, ATP Lione 2026 in DIRETTA: il derby azzurro vale la finale

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della seconda semifinale in programma nella giornata di oggi all’ATP 250 di Lione tra i due atleti azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. C’è un solo precedente per quanto riguarda il trascorso dei giocatori in questione, ed è a favore del carrarese dove allo US Open dello scorso anno vinse in tre set approfittando nell’ultimo parziale del ritiro del connazionale. Il numero 26 ATP viene da una maratona di poco più di tre ore e mezza contro Van Assche e le sue condizioni fisiche saranno più che rilevanti nell’ottica di questo match.

Date tutte le circostanze del caso, in quest’occasione le previsioni di questo incontro si possono valutare più sul come si presenterà Musetti piuttosto che dal punto di vista tennistico. Anche il tennista cresciuto a Roma ha giocato un lungo incontro faticando tre set contro Nakashima, ma la battaglia dell’ex numero 5 del ranking mondiale è stata decisamente più intensa e faticosa. Considerando anche l’orario per il quale si è svolta. Musetti probabilmente potrebbe accusare un po’ di stanchezza che potrebbe condizionare l’andamento generale dell’incontro, parlando per ipotesi. Il nativo di Carrara avrà comunque tutte le buone intenzioni di mettere in mostra la migliore prestazione possibile.

A proposito del tennis che i due giocatori esprimono, Cobolli dovrà cercare di non concedere troppo l’iniziativa al suo avversario, il gioco brillante e spesso imprevedibile del toscano potrebbe metterlo in difficoltà se riuscirà ad esprimersi come ha mostrato in questi giorni nel torneo francese, soprattutto contro Van Assche dove l’aver avuto più soluzioni rispetto il transalpino è stato tra i fattori che lo hanno portato alla vittoria. Entrambi giocano bene i fondamentali e sanno muoversi in campo. Chi commetterà meno errori e saprà imporre il proprio gioco avrà probabilmente l’andamento del match dalla sua, questo per quanto riguarda l’aspetto tattico.

I due ovviamente si conosco molto bene. Anche se come accennato hanno giocato una sola volta nel circuito maggiore, in numerose occasioni si sono allenati insieme e sono stati compagni di squadra in Coppa Davis. Sono anche coetanei e hanno diviso altrettanti momenti anche fuori dal rettangolo di gioco. Tra l’altro in questo periodo dove il giocatore di punta del tennis italiano è fermo ai box, gli azzurri vorranno compensare questi mesi meno brillanti, rispetto a come ci hanno abituati, a suon di bei risultati e prestazioni. In questa partita sarà importante anche il fattore morale. Entrambi ci terranno a vincere non tenendo solo conto del risultato tennistico.

Il vincitore di questo match se la vedrà contro Fritz o Paul, altro derby, però a stelle e strisce. L’occasione per Cobolli e Musetti è buona per affermarsi dopo un periodo di appannamento per entrambi. Pur, se confrontando i due, i risultati stagionali sono ben diversi l’uno dall’altro. Il numero 6 del mondo è anche in corsa per le ATP Finals e ogni punto potrebbe essere decisivo. La seconda semifinale dell’ATP 250 di Lione tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si terrà sul ”Court Central Auvergne-Rhone-Alpes” non prima delle 16.00 ora italiana e sarà preceduta da Bobichon/Feldbausch-Arribage/Olivetti e Paul-Fritz. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!