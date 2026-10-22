LIVE MotoGP, GP Australia 2026 in DIRETTA: si accende la bagarre a Phillip Island

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island, uno dei preferiti da piloti e pubblico (che, tuttavia, ci saluterà ufficialmente, dato che dalla prossima annata il Motomondiale si sposterà sul circuito semi-cittadino di Adelaide) prenderà il via un fine settimana di capitale importanza per l’intera stagione.

Mancano ormai solamente cinque tappe alla conclusione del campionato per cui ogni punto o vittoria potrebbe fare la differenza nella corsa al titolo come, di pari passo, ogni errore o caduta potrebbe allontanare in maniera sensibile un pilota dal proprio obiettivo. A Phillip Island ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato australiano e vedremo chi, tra Aprilia e Ducati si comporterà nel modo migliore sui curvoni della pista dello Stato di Vittoria e sui suoi tratti veloci.

Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà alle ore 01.45 italiane (le ore 10.45 locali) con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 06.00 sarà la volta delle pre-qualifiche che andranno a comporre la top10 che domani, in occasione delle qualifiche, potranno evitare la Q1 che prenderà il via alle ore 01.50. La Sprint Race, invece, andrà in scena alle ore 06.00 e consegnerà i primi punti del weekend per il duello tra Jorge Martin e Marc Marquez che, giova ricordarlo, sono divisi solamente da 2 punti.

Il venerdì del Gran Premio di Australia scatterà alle ore 01.45 con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 06.00 sarà la volta delle pre-qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Phillip Island. Buon divertimento!