LIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile in DIRETTA: altra contesa di livello per Egonu e compagne

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la Numia Vero Volley Milano e UYBA Busto Arsizio, valido per la quinta giornata di Serie A1 volley femminile con le ragazze di Gianlorenzo Blengini che puntano ad un’altra vittoria nel massimo campionato italiano dopo aver vinto i primi quattro incontri.

Milano ha avuto una grande partenza in campionato visto che ha vinto contro Firenze per 3-0, contro Macerata per 3-1, contro il tabù Novara per 3-0 e, infine, contro la sorpresa Bergamo, sempre per 3-0. Le ragazze capitanate da sua maestà Paola Egonu hanno intenzione di impensierire la corsa dell’Imoco Volley Conegliano ancora più seriamente rispetto alla passata stagione al termine della quale le meneghine si sono arrese nella finale scudetto.

L’avversario non sarà dei più facili visto il livello dimostrato da Busto Arsizio nel corso della passata stagione, anche se l’avvio in campionato dell’UYBA non è dei migliori: le lombarde hanno perso per 2-3 contro Novara, per 3-0 contro Conegliano e Bergamo e ha poi vinto il primo match della stagione per 3-1 contro il Talmassons.

Il match tra Milano e Busto Arsizio inizierà alle 16.00 e verrà disputato all’Allianz Cloud della capitale lombarda. I giudici della gara saranno Andrea Puecher come primo, Giovanni Ciaccio come secondo e Riccardo Villa come aiuto al video check. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!