LIVE Judo, Mondiali 2026 in DIRETTA: tocca a Giulia Carnà, Valeriani ed Esposito per stupire

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2026 di judo. A Baku (Azerbaijan) continuano le emozioni con due nuove categorie di peso. Spazio ai -57 kg femminili ed ai -73 kg maschili con al via tre italiani che non sono stati particolarmente fortunati nei sorteggi. Appuntamento alle 8.30 con l’inizio dei primi incontri dei rispettivi tabelloni ad eliminazione diretta che porteranno poi al final block delle 16.00.

In campo femminili l’Italia si affida a Giulia Carnà. L’azzurra partirà con un esordio sulla carta agevole contro l’indiana Mourya, ma già ai sedicesimi l’asticella si alzerà. In caso di vittoria l’italiana potrebbe trovare la croata Viktorja Puljiz nello spicchio di tabellone con vista su una delle favorite per la medaglia d’oro, ovvero la georgiana Eteri Lipartelliani. In grado di lottare quantomeno per il podio anche la belga Mina Libeer, la giapponese Momo Tamaoki, la francese Sarah Cysique e l’israeliana Timna Nelson Levy.

Al maschile saranno due gli azzurri al via, ed anche in questo caso la sorte non ha sorriso ai judoka nostrani. Giovanni Esposito, da numero 7 del tabellone, agli ottavi rischia di incrociare uno tra il kosovaro Akil Gjakova e soprattutto il campione olimpico in carica e padrone di casa Hidayat Heydarov. Per Leonardo Valeriani subito l’esordio contro il solido turco Bilal Ciloglu ed un ipotetico ottavo con l’incrocio al georgiano Lasha Shavdatuashvili. Diversi gli atleti che punteranno ad una medaglia. Tra di essi spiccano l’americano Jack Yonezuka, il russo Danil Lavrentev ed il judoka degli Emirati Arabi Makhmadbekov.

La terza giornata dei Mondiali 2026 di judo inizierà alle 8.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dai primissimi incontri. Buon divertimento e forza azzurri!