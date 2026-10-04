LIVE Judo, Mondiali 2026 in DIRETTA: Assunta Scutto difende il titolo. Si comincia alle 9.30

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Judo in programma a Baku in Azerbaijan. Alla National Gymnastics Arena si apre la rassegna iridata con le categorie -48 kg femminili e -60 kg maschili: subito due titoli da assegnare e un’Italia che punta a essere protagonista con Assunta Scutto e Andrea Carlino. La principale speranza azzurra è Assunta Scutto, chiamata a difendere il titolo conquistato a Budapest nel 2025. La napoletana ha già dimostrato di saper salire sul podio nei grandi appuntamenti e arriva a Baku anche con il successo ottenuto ad agosto nel Grand Prix di Lima. Il diciottesimo posto nel ranking mondiale la tiene fuori dalle prime teste di serie, ma il suo valore ne fa una delle atlete più temibili del torneo. www.ijf.org

Il percorso di Scutto si apre però con un ostacolo durissimo: Xinran Hui, numero uno del ranking mondiale. L’azzurra dovrà esprimersi subito ad alto livello contro la cinese, che guida la graduatoria con 4.995 punti. In caso di successo, troverebbe la vincente del confronto tra Abiba Abuzhakynova e Merve Azak. Nella stessa pool A sono presenti anche Eva Perez Soler, Anudari Jamsran e Clarice Ribeiro: una strada impegnativa, nella quale ogni incontro richiederà grande attenzione.

Nei -60 kg Andrea Carlino comincerà contro il marocchino Ahmed Alaoui Cherifi. I due sono vicini nella classifica mondiale: l’italiano è trentottesimo con 1.268 punti, il suo avversario trentaseiesimo con 1.283. Il ranking suggerisce dunque un confronto aperto, che potrebbe offrire all’azzurro la possibilità di guadagnare fiducia. L’eventuale turno successivo sarebbe contro lo spagnolo Luis Barroso Lopez o l’ungherese Csanad Feczko. Per Carlino le insidie maggiori si trovano nel prosieguo della pool A, dove figurano Yang Yung Wei e il padrone di casa Balabay Aghayev. Quest’ultimo, leader mondiale con 4.620 punti, è uno dei principali candidati al titolo e potrà contare sul sostegno del pubblico azero. L’italiano dovrà concentrarsi anzitutto sul debutto, provando poi a costruire il proprio percorso un incontro alla volta.

Il tabellone dei -48 kg propone numerose pretendenti alle medaglie. Nella pool B spiccano Wenna Zhuang e Shirine Boukli, rispettivamente quarta e quinta nel ranking, con Marina Vorobeva e Catarina Costa a completare un settore competitivo. Chi emergerà da questa parte del tabellone potrebbe affrontare in semifinale la vincitrice della pool di Scutto. Nella metà inferiore attenzione a Laura Martinez Abelenda e Sabina Giliazova, seconda e terza della graduatoria mondiale. La spagnola dovrà affrontare Tugce Beder all’esordio e trova nella propria pool anche Maria Celia Laborde, Tara Babulfath e Baasankhuu Bavuudorj. Giliazova condivide invece il settore con Wakana Koga, Mary Dee Vargas Ley e Amber Gersjes: diversi nomi capaci di inserirsi nella lotta per il podio.

Nei -60 kg il sorteggio regala subito confronti di grande interesse. Nella pool B Ayub Bliev affronta Luka Mkheidze, mentre Ahmad Yusifov rappresenta un’altra carta importante per l’Azerbaigian. Nella pool C Izhak Ashpiz, secondo del ranking, debutta contro Giorgi Sardalashvili, con Ryuju Nagayama nello stesso settore. Michel Augusto e Romain Valadier Picard sono invece i principali riferimenti della pool D, nella quale figura anche Jorre Verstraeten.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Judo in programma a Baku in Azerbaijan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le eliminatorie, il final block è in programma alle 16.00. Buon divertimento!