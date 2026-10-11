LIVE Judo, Mondiali 2026 in DIRETTA: serve un’impresa al debutto contro la Georgia

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre miste che chiude i Mondiali di judo 2026 a Baku. Alla National Gymnastics Arena l’Italia affronta subito un ostacolo di altissimo livello: la Georgia, campione del mondo in carica dopo il successo nella finale di Budapest 2025 contro la Corea del Sud. Un sorteggio severo per gli azzurri, chiamati a trovare immediatamente la loro migliore espressione per continuare a inseguire il podio.

La Nazionale dispone di alternative in tutte le categorie. Nei -57 kg femminili sono iscritte Giulia Carnà e Michela Terranova, nei -70 kg Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin, nei +70 kg Asya Tavano ed Erica Simonetti. Il settore maschile comprende Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani nei -73 kg, Kenny Komi Bedel e Manuel Parlati nei -90 kg, Gennaro Pirelli e Kwadjo Anani nei +90 kg. Le scelte per ciascun confronto saranno importanti anche nella gestione delle energie, dopo una settimana di competizioni individuali.

L’Italia ha le risorse per provare a rendere il confronto combattuto, pur partendo sfavorita. Pirelli arriva dal bronzo individuale nei -100 kg, un risultato che ne conferma la competitività, mentre Tavano ha mostrato una buona capacità di reazione raggiungendo la finale per il terzo posto nei +78 kg. Nel mixed team, però, il rendimento dei singoli deve trasformarsi in punti per il gruppo: saranno fondamentali il contributo delle categorie femminili e la capacità di Esposito e Bedel di reggere confronti impegnativi. Il bronzo conquistato ad Abu Dhabi nel 2024 resta un riferimento delle potenzialità azzurre in questo format.

La Georgia presenta soprattutto un settore maschile di grande spessore: Lasha Shavdatuashvili e Giorgi Loladze nei -73 kg, Lasha Bekauri e Luka Maisuradze nei -90 kg, Guram Tushishvili e Irakli Demetrashvili nei +90 kg. Tra le donne spicca Eteri Liparteliani, affiancata nei -57 kg da Nino Loladze; Nino Gulbani copre i -70 kg, mentre Sophio Somkhishvili e Mariam Tchanturia sono le opzioni nei +70 kg. Un organico che impone agli italiani di sfruttare ogni occasione, senza concedere vantaggi attraverso penalità evitabili.

Il tabellone colloca Italia e Georgia nella Pool C: chi vincerà affronterà ai quarti la squadra che prevarrà tra Uzbekistan e Germania. Nell’altra metà figurano Brasile-Cina e Cuba-Turchia nella Pool A, Mongolia-Kirghizistan e il Giappone, atteso dalla vincente di Azerbaigian-Austria, nella Pool B. La Pool D comprende Kazakistan-Francia e la Corea del Sud, che incontrerà Russia o Emirati Arabi Uniti. Per gli azzurri l’esordio rappresenta quindi il passaggio indispensabile per restare nella corsa alle medaglie. La formula prevede sei confronti, tre maschili e tre femminili: conquista il successo la squadra che raggiunge quattro vittorie. Sul 3-3 viene sorteggiata una categoria per disputare lo spareggio al golden score, una situazione nella quale un singolo episodio può decidere l’intera sfida.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara a squadre miste che chiude i Mondiali di judo 2026 a Baku in Azerbaijan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 7.30 con le eliminatorie, il final block è in programma alle 16.00. Buon divertimento!