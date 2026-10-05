LIVE Judo, Mondiali 2026 in DIRETTA: Odette Giuffrida insegue una medaglia, Accogli per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di Judo 2026. Sul tatami della National Gymastic Arena di Baku (Azerbaigian) continua la rassegna iridata con le categorie dei -52 kg femminili e dei -66 kg maschili. Tre gli azzurri in gara, con la squadra italiana che va a caccia della seconda medaglia dopo l’argento colto da Assunta Scutto nella giornata inaugurale. Appuntamento alle 8.00 con i primi incontri delle fasi eliminatorie.

In campo femminile spazio ai -52 kg con Odette Giuffrida che sarà accreditata della testa di serie numero uno. L’azzurra esordirà con la giovane brasiliana Rafaela Rodrigues per affrontare poi un possibile quarto di finale contro l’israeliana Gefen Primo. In semifinale potrebbe poi sfidare una tra la spagnola Ariane Toro Soler, l’ungherese Reka Pupp e l’atleta degli Emirati Arabi Uniti Khorloodoi Bishrelt. Parte bassa del tabellone presidiata dalla fuoriclasse giapponese Uta Abe.

Per quel che riguarda i -66 kg maschili l’Italia si affida a Valerio Accogli e Matteo Piras, inseriti rispettivamente nell’ottavo del temibile padrone di casa Ruslan Pashayev e del tagiko Nurali Emomali. Testa di serie numero uno del tabellone il giapponese Takeshi Takeoka, mentre dalla parte opposta spicca il cubano Orlando Polanco. Occhi puntati inoltre sui russi Abdulaev Ramazan e Murad Chopanov, vogliosi di ottenere un gran risultato dopo le svariate stagioni passate ai margini a causa delle restrizioni dovute al conflitto russo-ucraino.

La seconda giornata dei Mondiali di judo 2026 inizierà alle 8.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!