LIVE Judo, Mondiali 2026 in DIRETTA: inizia il cammino di Gennaro Pirelli

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Mondiali di judo 2026. A Baku (Azerbaijan) continuano le emozioni dando spazio alle categorie dei -100 kg maschili e dei -78 kg femminili. Un solo azzurro in gara, ma caliamo l’asso Gennaro Pirelli, che partirà direttamente dal secondo turno della manifestazione iridata. Appuntamento alle 8.30 con i primi incontri eliminatori, con la giornata che si chiuderà come di consueto alle 16.00 con il final block che assegnerà le medaglie.

In campo femminile la favorita è senza dubbio la tedesca Anna Monta Olek, numero uno del tabellone e numero uno del ranking internazionale. La parte bassa del tabellone è invece presidiata dalla belga Vicky Verschaere, che al secondo turno incrocerà la sudcoreana Kim Juyun. Potranno ben figurare anche la slovena Metka Lobnik, l’atleta degli Emirati Arabi Uniti Yeliazaveta Lytvynenko, la giapponese Kurena Ikeda e la canadese Coralie Godbout.

Per quel che riguarda i -100 kg maschili sarà Gennaro Pirelli l’uomo da battere. Il ventiseienne napoletano svetta nel ranking internazionale ed è la prima testa di serie del seeding. Non mancheranno tuttavia le insidie sin dai primi turni in quanto l’azzurro potrebbe trovare all’esordio lo svizzero Daniel Eich, ed agli ottavi lo spagnolo di origine georgiana Nikoloz Sherazdishvili. Parte bassa del tabellone presidiata dall’olandese Simeon Catharina, occhi puntati inoltre sui rientranti russi Arman Adamian e Nilaz Biladov.

La sesta giornata dei Mondiali di judo 2026 inizierà alle 8.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!