LIVE Judo, Mondiali 2026 in DIRETTA: Carlotta Avanzato ed Antonio Esposito per sorprendere

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della quarta giornata dei Mondiali di judo che si stanno disputando a Baku, capitale dell’Azerbaijan. L’Italia, dopo aver chiuso con due medaglie le prime due giornate, è rimasta a secco nel programma di ieri, quello dei -73 kg maschili e dei -56 kg femminili con Giovanni Esposito, Leonardo Valeriani e Giulia Carnà che non sono riusciti ad arrivare fino alla zona podio.

Dopo l’impegno avuto dal già citato Giovanni Esposito, questa mattina sarà il turno di suo fratello maggiore Antonio nei -81 kg maschili, torneo al quale parteciperà anche Manuel Parlati. I due originari di Napoli, per motivi di ranking, non hanno avuto a disposizione un bye e quindi dovranno partire dai trentaduesimi di finale, con il secondo citato che ai sedicesimi potrebbe vedersela con il canadese Francois Gauthier Drapeau, secondo al mondo di categoria e prima teste di serie nel tabellone: sorteggio non facile per lui.

Per quanto riguarda il programma femminile, oggi verrà dato spazio ai -63 kg con la sola Carlotta Avanzato che vuole continuare a fare bene dopo l’oro conquistati agli ultimi Giochi del Mediterraneo disputati a Taranto pochi mesi fa. L’azzurra, originaria di Roma, partirà anche lei, come i due compagni di squadra, dai trentaduesimi di finale ed esordirà contro l’israeliana Kerem Primo.

La quarta giornata dei Mondiali di judo di Baku, Azerbaijan, inizierà alle 8.30 (orario italiano) e verrà disputata alla National Gymnastics Arena. Potrete seguire ogni incontro, dall’inizio fino alle finali con le medaglie, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!