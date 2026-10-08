LIVE Judo, Mondiali 2026 in DIRETTA: Bedel, Stangherlin e Pedrotti outsider

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della quinta giornata dei Mondiali di judo 2026 che si stanno disputando a Baku, in Azerbaijan. Oggi andranno in scena la gara maschile dei -90 kg e quella femminile dei -70 kg, con gli azzurri che cercano nuove medaglie da aggiungere al suo bottino.

Per quanto riguarda i -90 kg maschili, l’Italia si presenta con il solo Kenny Komi Bedel che ai trentaduesimi di finale dovrà affrontare il peruviano Yuta Galarreta, con la speranza di poter scontrarsi con il brasiliano Guilherme Schimdt già al secondo turno grazie ad un bye concessogli per motivi di classifica mondiale.

Passando ai -70 kg femminili, a rappresentarci ci saranno Giorgia Stangherlin e Irene Pedrotti con la prima che ha avuto a disposizione un bye per iniziare direttamente dal secondo turno dove affronterà una tra la danese Laerke Olsen e la bosniaca Aleksandra Samardzic, mentre la seconda dovrà affrontare la polacca Aleksandra Kowalewska per centrare i sedicesimi di finale.

La quinta giornata dei Mondiali di judo inizierà alle 8.30 (orario italiano) e verrà disputato alla National Gymnastics Arena di Baku. Potrete seguire l’intero programma con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!