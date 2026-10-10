LIVE Judo, Mondiali 2026 in DIRETTA: Asya Tavano sogna una medaglia

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’ultima giornata di gare individuali ai Mondiali di judo che si stanno disputando a Baku, capitale dell’Azerbaijian. In scena andranno le categorie +100 kg maschile e +78 kg femminile, con le azzurre che hanno ancora qualche chance per arricchire il bottino di medaglie conquistate nelle precedenti giornate che ammonta a tre con due bronzi e un argento.

Per quanto riguarda la gara dei +78 kg, l’Italia si presenta con Asya Tavano ed Erica Simonetti. Le azzurre se la vedranno rispettivamente contro la padrona di casa Madina Kaisinova e la giapponese Mao Arai con la prima delle nostre atlete che ha una chance importante per ottenere una medaglia, obiettivo che sogna dall’inizio della settimana.

In scena anche la gara maschile dei +100 kg dove però ci presentiamo senza italiani. Il favorito assoluto per la medaglia è il russo Inal Tasoev, che ha da affrontare diversi rivali importanti come il connazionale Valerii Endovitskii o il georgiano Irakli Demetrashvili che sicuramente daranno filo da torcere al tre volte oro mondiale.

La settima e ultima giornata di gare individuali dei Mondiali di judo a Baku inizierà alle 9.30, con Tavano e Simonetti che punteranno a sorprendere e a conquistare una stupenda medaglia. Potrete seguire l’intero percorso delle azzurre con la cronaca testuale in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!