LIVE Italia-Lettonia, Europei curling femminile 2026 in DIRETTA: ultima chiamata per le azzurre

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Lettonia, incontro valido per la quarta giornata del gruppo A degli Europei di curling femminile 2026. Ultimo appello per le azzurre, costrette a vincere per sperare di rimanere aggrappate al treno playoff dopo la pesante battuta d’arresto subita ieri contro la Svizzera. Appuntamento alle 9.30 sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) con l’inizio del primo degli otto end previsti.

Azzurre che vantano finora una sola vittoria, maturata contro le padrone di casa nel secondo incontro. La skip Giulia Zardini Lacedelli sta cercando di trainare le compagne al difficile obiettivo. Marta Lo Deserto, Elena Mathis e Rachele Scalesse completano il nuovo quartetto che rappresenta il curling azzurro dopo svariate stagioni in cui il team condotto da Stefania Constantini ha indossato la maglia azzurra. Serve dunque una vittoria per continuare a cullare il non semplice sogno playoff.

Lettonia che invece con una vittoria confermerebbe la seconda posizione nel girone frutto di 2 successi ed una sola sconfitta. Evelina Barone (skip), Rezija Ievina, Katrina Gaidule, Daina Barone e Betija Gulbe (riserva) fanno parte della selezione lettone, che finora ha superato Norvegia e Cechia, cedendo all’esordio soltanto alla Germania. Non sarà dunque semplice venire a capo della partita al cospetto di una formazione in salute.

Italia-Lettonia, incontro valido per la quarta giornata del gruppo A degli Europei di curling femminile 2026, inizierà alle 9.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!