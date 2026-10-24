LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Targhetta senza paura, Iorio mina vagante

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Il programma di Targhetta – Il programma di Iorio e Perotti

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) vanno in scena le prime finali di specialità. I migliori otto interpreti delle qualificazioni si daranno battaglia sui singoli attrezzi e andranno a caccia delle medaglie, nella giornata odierna verranno messi in palio cinque titoli: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli.

L’Italia vuole sognare in grande con tre interpreti, che puntano molto in alto e possono regalare delle splendide soddisfazioni nella penultima giornata di questa rassegna iridata. Gabriele Targhetta si presenterà da Campione d’Europa al cavallo con maniglie, vanta il terzo punteggio di ammissione ed è tra i grandi favoriti della vigilia: il 20enne brianzolo è un uomo da titolo o, quantomeno, da medaglia, pronto a fronteggiare gli armeni Mamikon Khachatryan e Hamlet Manukyan e il kazako Nariman Kurbanov.

Elisa Iorio e Giulia Perotti proveranno a giocarsela alle parallele asimmetriche: la veterana emiliana si è qualificata con il quarto punteggio (14.466), la 17enne piemontese ha staccato il biglietto con il settimo accredito (14.366). Le azzurre dovranno vedersela con la tedesca Helen Kevric, la francese Elena Colas, l’olandese Naomi Visser, la russa Alena Glotova e la statunitense Skye Blakely (fresca Campionessa del Mondo all-around). La favorita è l’algerina Kaylia Nemour, che difenderà il titolo e vorrà riscattare l’errore di ieri sera.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 18.00 circa. Buon divertimento a tutti.