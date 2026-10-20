LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Giappone favorito nella finale a squadre

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I qualificati alle finali dei Mondiali

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) va in scena la finale a squadre maschile. Dopo tre intensissime giornate riservate alle qualificazioni, la rassegna iridata entra nel vivo con la disputa del primo atto conclusivo e con l’assegnazione delle prime medaglie. Chi riuscirà a imporsi nella prova che premia la caratura tecnica e la profondità del movimento ginnico di un’intera Nazione?

Il Giappone ha dettato legge nel turno preliminare e partirà con i favori del pronostico: la stella Daiki Hashimoto, l’accreditato Shinnosuke Oka, i quotati Ryosuke Doi, Shohei Kawakami e Fusuke Maeda andranno a caccia della medaglia d’oro. Verranno messi in palio anche tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e la bagarre sarà accesa: la Gran Bretagna di Jake Jarman e Joe Fraser, la Russia di Arsenii Dukhno e la Cina di Jingyuan Zou hanno tutte le carte in regola per puntare in alto.

Annunciate le quattro favorite, il ruolo di outsider potrebbe essere ricoperto dagli USA. Scenderanno in pedana anche la Svizzera, i Paesi Bassi e la Colombia. L’Italia non sarà della partita: Gabriele Targhetta, Yumin Abbadini, Simone Speranza, Mario Macchiati e Niccolò Vannucchi hanno mancato l’ingresso tra le migliori otto compagini della manifestazione per appena due decimi di punto e dunque non potranno inseguire il risultato di lusso nell’appuntamento più importante della stagione.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della finale a squadre maschile ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 19.30 e si andrà avanti fino alle ore 22.30 circa. Buon divertimento a tutti.