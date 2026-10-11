LIVE F1, GP Singapore 2026 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sfidano Verstappen, Antonelli pensa ai punti

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LA GRIGLIA DI PARTENZA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Marina Bay, si prospetta un day-3 particolarmente ricco e intenso per i piloti e i team.

Dalla pole-position partirà Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull precederà le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. A far compagnia in seconda fila al “Re Nero”, ci sarà il leader del campionato del mondo, Kimi Antonelli (Mercedes).

Il via sarà un momento probabilmente decisivo. Sul circuito cittadino asiatico, infatti, le opportunità di sorpasso sono molto limitate e la track-position potrebbe rivelarsi fin dallo start fondamentale ai fini del riscontro finale. Verstappen farà di tutto per rimanere davanti, andando in caccia della sua prima vittoria nel GP di Singapore, dopo aver sfatato il tabù nelle qualifiche e nella Sprint.

Ferrari, da questo punto di vista, andrà all’attacco, provando anche con la strategia a mettere in difficoltà Max. Sarà da capire se Hamilton e Leclerc riusciranno a trovare un modo per differenziare il loro ingresso ai box e quindi creare qualche dubbio a Max nell’eventualità. In tutto questo, Antonelli potrà correre, considerando la classifica, visto che il suo immediato inseguitore, il compagno di squadra George Russell, partirà dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo vedere della gara è previsto alle 14:00 italiane. Si prospettano 62 giri molto tirati. Buon divertimento!