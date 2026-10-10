LIVE F1, GP Singapore 2026 in DIRETTA: Ferrari all’attacco nella Sprint, Antonelli per limitare i danni

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LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end del GP di Singapore, 17° appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Marina Bay, si prospetta un day-2 particolarmente ricco e intenso per i piloti e i team.

Si dovrà subito trovare la quadra perché si dovrà affrontare la Sprint Race a dare il via a questo sabato. La griglia di partenza, frutto delle qualifiche di ieri, ha sorriso alla Red Bull di Max Verstappen, che ha preceduto la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc.

Il monegasco è apparso a proprio agio, alla guida della Rossa, ma per rivaleggiare con i primi due della graduatoria servirà una super partenza, dal momento che sorpassare su questa pista è molto complicato.

Una difficoltà in più per il leader del campionato, Kimi Antonelli, e per Lewis Hamilton. Il pilota bolognese si è classificato settimo nel time-attack, per via di una configurazione aerodinamica che non pare funzionare. Per questa ragione, Kimi dovrà cambiare qualcosa. Discorso un po’ diverso per il britannico, non perfetto nel time-attack di ieri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end del GP di Singapore, 17° appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la Sprint Race alle 11.00 italiane, mentre alle 15.00 nostrane sono previste le qualifiche. Buon divertimento!