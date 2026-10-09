LIVE F1, GP Singapore 2026 in DIRETTA: occasione Ferrari, Antonelli può attaccare. Si parte alle 10.30

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP di Singapore, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, si prospetta un day-1 particolarmente ricco e intenso per i piloti e i team.

Assisteremo, infatti, a una tre giorni in cui i tempi saranno piuttosto serrati per piloti e scuderie. Lo schedule prevede un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race di domani.

Una sfida per piloti e team, come detto, che dovranno trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale su una pista con caratteristiche molto precise. Si tratta di un tracciato che offre pochissime opportunità di sorpasso e la track-position rischia di essere decisiva. Per questo, la massimizzazione del risultato nel time-attack potrebbe risultare determinante.

Si torna a girare con Kimi Antonelli leader della classifica mondiale, che vorrà confermare lo status di leader e rispondere presente agli assalti della concorrenza. Mercedes che varierà il proprio programma di lavoro: Antonelli testerà il nuovo pacchetto di aggiornamenti introdotto in Malesia, mentre George Russell girerà col vecchio, in un fine-settimana difficile per lui per la penalità che lo obbligherà a partire dal fondo della griglia (sostituzione della power unit) nella gara domenicale.

Da capire se su questo layout la Ferrari saprà trovare le soluzioni alle proprie problematiche. La SF-26 è vettura che in curva funziona, ma soffre non poco nelle zone di accelerazione per via del noto deficit in termini di gestione dell’elettrico rispetto ai principali competitors.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP di Singapore, appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10:30 con le prove libere, mentre alle 14:30 italiane andranno in scena la Sprint Qualifying. Buon divertimento!