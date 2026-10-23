LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: inizia il fine settimana del primo match-point per Kimi Antonelli

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP degli USA, 18° appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul tracciato di Austin prenderà il via il lavoro di messa a punto di piloti e team, su uno dei circuiti più tecnici e spettacolari dell’intero calendario.

Il circuito si sviluppa su una distanza di 5.513 metri e comprende 20 curve, di cui 11 a sinistra e 9 a destra, affrontate procedendo in senso antiorario. Il tracciato è caratterizzato da un profilo altimetrico particolarmente movimentato, con un dislivello complessivo massimo di 41 metri. Tra i punti più caratteristici spicca la prima curva: un tornante cieco che attende i piloti al termine di una salita iniziale molto ripida, con un incremento di quota di 22 metri.

Il circuito alterna tratti tecnici e sezioni ad alta velocità, richiamando in alcuni punti circuiti celebri del panorama automobilistico internazionale. Ne è un esempio il complesso di curve dalla 3 alla 6, che ricorda la sequenza Maggotts-Becketts di Silverstone e le veloci Esse di Suzuka. La conformazione del circuito favorisce una guida aggressiva, tanto che oltre il 62% della tornata viene percorso con l’acceleratore completamente premuto.

Alla vigilia del round statunitense, Kimi Antonelli ha il primo match-point per chiudere definitivamente il discorso per il titolo. Kimi è al comando con 340 punti con 102 lunghezze di margine sul compagno di squadra in Mercedes, George Russell. Per diventare campione del mondo negli States, Antonelli deve portare il suo margine a 125 punti. Per portare a una situazione del genere, il bolognese deve vincere negli USA e Russell deve arrivare 9° o peggio, senza dimenticare il ferrarista Lewis Hamilton che dovrebbe gare 5° o peggio. Da queste combinazioni si può comprendere come sia improbabile che il sipario possa calare in Texas.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP degli USA, 18° appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la prima sessione di prove libere prevista alle 19:30 italiane, mentre la FP2 inizierà alle 23:00 nostrane. Buon divertimento!