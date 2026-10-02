LIVE F1, GP Bahrain a Sepang 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Russell in qualifica, Verstappen mina vagante

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP del Bahrain a Sepang, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito malese ci si prepara a vivere un day-2 particolarmente interessante e ricco di incognite.

Le condizioni della pista e il clima tropicale saranno variabili determinanti nella massimizzazione della prestazione nel corso delle qualifiche, in particolare. Il primo giorno dedicato alla prove libere ha fatto capire quanto soprattutto la gestione delle gomme sarà cruciale.

La rugosità dell’asfalto è stato tra i fattori che hanno maggiormente inciso sui tempi conquistati dalle varie vetture. A questo proposito, la Ferrari sembrerebbe aver trovato una buona messa a punto, ma è ancora presto per dirlo dal momento che il venerdì di un week end è sempre da prendere con le molle.

In questo senso, da capire come evolverà anche la lotta interna alla Mercedes. La scuderia di Brackley ha introdotto un pacchetto aerodinamico importante. Kimi Antonelli e George Russell si sono spesi nel portare avanti delle prove comparative. Per questo, i loro riscontri hanno una valenza fino a un certo punto e nel day-2 mostreranno il loro potenziale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP del Bahrain a Sepang, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La prove libere 3 prenderanno il via alle 06:30 italiane, mentre le qualifiche inizieranno alle 10:00 (orario nostrano). Buon divertimento!