LIVE F1, GP Bahrain a Sepang 2026 in DIRETTA: prima sessione di prove libere all’alba

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrain, 16° appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sarà Sepang (Malesia) e non Sakhir, però, teatro della tappa iridata. Il contesto geopolitico molto teso in Medio Oriente ha portato a questo cambio di programma, pur con la conferma della denominazione originaria per gli accordi esistenti.

Sepang torna quindi nel calendario della F1 dopo l’ultima apparizione del 2017. Il trasferimento è stato reso possibile da un accordo straordinario tra il Circus, FIA e i governi di Bahrain e Malesia. L’evento sarà denominato ufficialmente Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026, mentre il governo del Bahrain si farà carico dei costi operativi, conservando i diritti commerciali e il nome della gara.

Il Circus arriva in Malesia dopo il weekend di Baku con una Mercedes protagonista assoluta della stagione. A guidare il Mondiale piloti è il giovanissimo Kimi Antonelli, che ha raccolto finora 302 punti. Alle sue spalle c’è il compagno di squadra George Russell, a quota 236. Più distanti Lewis Hamilton (199), Lando Norris (186), Charles Leclerc (179) e Max Verstappen (163).

Antonelli andrà in cerca di riscatto, dopo quanto è accaduto nell’ultimo round a Baku, dove a trionfare è stato Russell, mentre lui non ha brillato come al solito, concludendo al quinto posto. Una variabile in più sarà il meteo, vista la pioggia prevista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Bahrain, 16° appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la prima sessione di prove libere prevista alle 06:30 italiane, mentre la FP2 inizierà alle 10:00 nostrane. Buon divertimento!