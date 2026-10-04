LIVE F1, GP Bahrain 2026 in DIRETTA: Hamilton sogna il colpaccio, Antonelli per il podio. Si parte alle 9.00

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrain a Sepang, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito malese, si prevede una domenica piuttosto intensa e il via, previsto alle ore 09:00 italiane, sarà uno dei momenti più importanti dell’intera gara.

Dopo una lunga astinenza durata 15 Gran Premi, Max Verstappen è tornato a conquistare la prima posizione, capitalizzando al meglio gli aggiornamenti portati dalla Red Bull. A fare la differenza, oltre alla ritrovata competitività della vettura, sono state soprattutto le condizioni estreme del circuito, con temperature dell’asfalto arrivate a sfiorare i 55 °C.

Alle sue spalle scatterà Lewis Hamilton, protagonista di una rimonta nel corso del weekend dopo alcune difficoltà iniziali nella gestione dell’assetto sui rettilinei. La griglia ha poi subito una modifica importante: Isack Hadjar, terzo nelle qualifiche, è stato retrocesso di cinque posizioni per penalità, permettendo a Kimi Antonelli di avanzare in terza posizione. Il pilota Mercedes partirà davanti a Charles Leclerc, quarto dopo essere stato il più rapido nelle seconde prove libere.

Il caldo ha rappresentato uno degli elementi tecnici più impegnativi dell’intero fine settimana. Con l’asfalto trasformato in una superficie estremamente severa per gli pneumatici, la gestione del degrado è diventata determinante. La Mercedes, nonostante un significativo aggiornamento aerodinamico, ha incontrato difficoltà proprio sul passo gara, con Antonelli e Russell particolarmente penalizzati dal consumo delle gomme medie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Bahrain a Sepang, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il via della gara sarà a partire 09:00 italiane. Buon divertimento!