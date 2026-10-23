LIVE Cobolli-Nakashima, ATP Lione 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia della semifinale

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in programma quest’oggi all’ATP 250 di Lione, il portacolori del bel paese Flavio Cobolli affronterà l’americano Brandon Nakashima in un match che promette battaglia. C’è un solo precedente tra i due giocatori ed è a favore del tennista oltreoceano, dove lo scorso anno sulla terra rossa di Madrid il nativo di San Diego sconfisse il numero 6 del ranking mondiale in due set. L’azzurro ha portato importanti cambiamenti nel suo tennis da allora e parte comunque favorito a livello di pronostico.

Il tennista cresciuto a Roma ha convinto nella giornata di ieri dove, al suo esordio nel torneo, ha portato a casa la partita in due agevoli set contro il veterano Wawrinka. Certo, la carta d’identità dello svizzero la conoscono tutti e tra l’altro quest’ultimo veniva da una battaglia di poco meno di 3 ore in campo vinta il giorno prima al tie-break del terzo contro lo spagnolo Landaluce. Queste partite però, a prescindere dalla circostanze, bisogna comunque vincerle. Cobolli nell’ultimo periodo non ha convinto molto in termini di prestazione in campo e l’incontro contro l’elvetico potrebbe avergli restituito, perlomeno in parte, quella fiducia che ultimamente gli è un po’ mancata.

Ora c’è l’ostacolo Nakashima che divide l’italiano dalla semifinale del torneo francese. Il classe 2001 è apparso decisamente in forma negli ultimi tornei giocati e ha mostrato importanti segnali di miglioramento. Il ranking parla per il portacolori del bel paese, come anche le previsioni di vittoria del resto, ma l’americano non sarà per nulla semplice da scalfire. La testa di serie numero 5 del torneo gioca un tennis costernato da colpi potenti ma è bravo anche nello scambiare da fondo, mostrando in diverse occasioni anche buone doti difensive, qualità che lo rendono difficile da affrontare, soprattutto sui campi veloci dove riesce ad esprimere meglio il suo gioco.

Il cemento di questo torneo tende ad agevolare i giocatori d’attacco o che comunque favoriscono colpi più impattanti rispetto chi preferisce scambiare da fondo. Le condizioni tra l’altro indoor del campo supportano chi opta per colpire d’anticipo cercando di chiudere lo scambio il prima possibile. L’azzurro dovrà dunque star attento a non lasciare troppo l’iniziativa all’avversario. Cobolli solitamente preferisce scambiar da fondo, circostanza per la quale si costruisce il punto, ma il gioco potente dell’americano in queste condizioni può impensierirlo non poco, anche a livello tattico. Il nativo di Firenze dovrà anche cercare di commettere meno errori possibili cercando di imporre il suo gioco.

Il vincitore di questo incontro affronterà Van Assche o Musetti. Sarà derby tricolore in semifinale? L’eventuale match tinto d’azzurro darebbe un po’ di lustro al tennis italiano che negli ultimi mesi, complice anche l’assenza di Sinner, non ha brillato rispetto come ci ha abituato negli ultimi anni. Ovviamente per il finalista del Roland Garros questo match è importantissimo anche in ottica ATP Finals, dove è in piena corsa per partecipare all’importante torneo di fine anno. Il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Brandon Nakashima si terrà sul ”Court Central Auvergne-Rhone-Alpes” non prima delle 19 ora italiana, sarà preceduto da Glasspool/Cash-Behar/Paris, Paul-Moutet e Altmaier-Fritz. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!