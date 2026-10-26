LIVE Berrettini-Etcheverry, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: il romano deve convincere Volandri

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e l’argentino Tomas Martin Etcheverry valido per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna. L’azzurro cerca vittorie importanti per impensierire ancora Filippo Volandri, capitano dell’Italia di tennis maschile, per la convocazione alla prossima Coppa Davis.

Al momento, Berrettini potrebbe entrare nella lista della Nazionale come terzo singolarista, alle spalle di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, ma per farlo ha bisogno di superare presto la sconfitta subita per 2-0 all’ATP di Lione dal padrone di casa Kyrian Jacquet: nel corso del match l’azzurro ha anche accusato un problema fisico, ci sono da capire quindi le condizioni di Berrettini.

Il romano affronterà un tennista forte, che non esprime, tuttavia, il suo miglior tennis sul cemento indoor. Etcheverry sta vivendo un momento di forte crisi visto che, dalla sconfitta per 3-0 contro Alex Michelsen agli ottavi dello US Open, l’argentino ha subito altre quattro sconfitte consecutive tra lo swing asiatico e il match contro Mattia Bellucci ad Almaty, con il lombardo che ha vinto per 2-0.

Il match tra Berrettini ed Etcheverry inizierà alle 13.30 e sarà il primo sul Campo Centrale. Questo è il primo scontro diretto tra il romano e l’argentino e potrete seguirlo con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!