Lewis Hamilton svetta nella FP3 ad Austin, davanti a Verstappen. Antonelli ‘litiga’ coi track-limits

Le prove libere continuano a parlare Ferrari ad Austin (USA). Dopo che, nel venerdì del diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il monegasco Charles Leclerc aveva dominato FP1 e FP2, la terza sessione di libere è stata appannaggio del britannico Lewis Hamilton.

Il “Re Nero” è stato il migliore nella simulazione di time-attack della FP3 ed è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’35”: 1’34″893 per il pilota nativo di Stevenage. Alle sue spalle si è piazzato l’olandese Max Verstappen con la Red Bull (+0″168), seguito da Leclerc, staccato di 0″234.

Va notato, tuttavia, che il monegasco ha ottenuto il suo miglior riscontro con le gomme medie: con le soft non è riuscito a massimizzare il giro come avrebbe voluto, anche a causa dei track limits. Questo aspetto potrebbe rappresentare un tema in vista delle qualifiche, in programma alle 23:00 italiane.

Il discorso riguarda in particolare Kimi Antonelli. Il leader del campionato ha faticato sotto questo profilo, pagando dazio soprattutto nella gestione dell’ultimo settore del tracciato: il modo in cui ha lasciato sfogare la propria Mercedes in uscita di curva gli è costato una “sanzione”, e per questo non è andato oltre il quarto tempo, a 0″303 da Hamilton. Ha comunque preceduto il compagno di squadra George Russell, che ha accusato il suo stesso ritardo (+0″303).

Meno convincenti le McLaren: l’australiano Oscar Piastri ha ottenuto il sesto tempo, a 0″638, mentre il campione del mondo in carica, Lando Norris, ha chiuso con l’ottavo crono, a 0″813. Resta da vedere se la scuderia di Woking riuscirà a sorprendere nel time-attack che definirà la griglia di partenza, oppure se questi valori troveranno conferma.

CLASSIFICA FP3 GP USA F1 2026

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:34.893 4

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.168 4

3 Charles Leclerc Ferrari +0.234 5

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.303 5

5 George Russell Mercedes +0.488 4

6 Oscar Piastri McLaren +0.638 5

7 Nico Hülkenberg Audi +0.698 4

8 Lando Norris McLaren +0.813 3

9 Pierre Gasly Alpine +1.011 4

10 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.037 4

11 Liam Lawson Racing Bulls +1.038 5

12 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.188 5

13 Gabriel Bortoleto Audi +1.283 7

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.342 3

15 Franco Colapinto Alpine +1.358 4

16 Fernando Alonso Aston Martin +1.562 3

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.849 5

18 Lance Stroll Aston Martin +2.238 3

19 Alexander Albon Williams +2.775 3

20 Carlos Sainz Williams +2.818 4

21 Sergio Pérez Cadillac +2.991 4

22 Valtteri Bottas Cadillac +3.872 4