La Gran Bretagna trema con 5 cadute ai Mondiali, poi si aggrappa a Downie. Basterà per la finale? Visser aggancia Iorio

La Gran Bretagna è andata in grandissima apnea durante le qualificazioni dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica femminile, in corso di svolgimento presso la AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). Una delle Nazionali di riferimento del panorama internazionale ha infilato quattro cadute nei primi quattro esercizi: rotazione da incubo alla trave con Ruby Evans (11.500), Alice Kinsella (11.866), Abigail Martin (12.333) e Alia Leat (13.000).

Le suddite di Sua Maestà sono state costrette a una rimonta imperiale, con quattro punti secchi di zavorra sulle spalle. La situazione si è complicata ulteriormente con la caduta di Leat al corpo libero (11.800), ma poi Martin (13.433, secondo posto di specialità), Alice Kinsella (13.266m, quinta) ed Evans (13.133) hanno rialzato la media, con dispiacere di Manila Esposito, scivolata in sesta posizione al quadrato e con il rischio di non accedere alla finale di specialità.

La Gran Bretagna ha poi ben macinato con degli ottimi doppi avvitamenti al volteggio (14.1 di Evans, 13.9 di Kinsella, 13.8 di Martin) e alle parallele i primi tre elementi hanno tenuto un’ottima media: 12.966 di Evans, 13.033 di Kinsella, 13.133 di Martin, per poi passare il testimone alla super specialista Rebecca Downie, che a 34 anni è riuscita a tirare fuori un ottimo 14.066 (Elisa Iorio e Giulia Perotti occupano il quarto e il sesto posto di specialità).

Le britanniche hanno chiuso al quinto posto provvisorio con 158.963, appena davanti alla Germania (158.661): basterà per la finale a squadre? Con Brasile, Cina, Russia, Canada all’orizzonte non sarà semplice. L’Olanda si è inserita in settima posizione con 158.029, spinta da due grandi fiammate alle parallele di Naomi Visser (14.466, quarta alla pari con Iorio) e Sanna Veerman (14.166). Sanne Weevers, Campionessa Olimpica di Rio 2016 alla trave, si è fermata a 13.233 sul suo attrezzo di elezione e così Manila Esposito resta seconda con 14.000.