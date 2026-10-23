Kaylia Nemour e il sogno leggendario spezzato: cos’è successo al volteggio? Errore elementare con l’attrezzatura

Kaylia Nemour si era presentata con tutti i favori del pronostico alla finale del concorso generale individuale ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica e puntava a scrivere una pagina di storia della Polvere di Magnesio: diventare la prima atleta africana a imporsi nell’all-around iridato e a essere incoronata Reginetta sui quattro attrezzi. La fuoriclasse algerina ha pagato a caro prezzo la tensione del momento e ha iniziato malissimo la gara andata in scena alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi).

La 19enne ha commesso un errore letale in prima rotazione, che possiamo quasi descrivere come banale per la sua caratura tecnica e collegabile alla pressione con cui ha dovuto fare i conti per tutta la settimana. Al volteggio avrebbe dovuto eseguire uno Tsukahara con doppio avvitamento (5.0 il D Score), ma ha sbagliato completamente la rincorsa e quando ha approcciato la pedana di rimbalzo, è andata a toccare la protezione con i talloni.

La Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche non ha potuto operare la spinta che desiderava e così ha imbeccato la tavola con poco slancio, non riuscendo ad andare molto in aria e non trovando lo spazio per eseguire i due avvitamenti. Kaylia Nemour si è dovuta accontentare di portare a termine uno Tsukahara teso (3.6 la nota di partenza) e ha così lasciato sul piatto 1,4 punti come coefficiente di difficoltà, venendo valutata con un basso 12.366.

Kaylia Nemour si è trovata staccata di due punti dalla testa della gara e ha inscenato una grandiosa rimonta (14.866 alle parallele, 14.500 alla trave, 13.266 al corpo libero), rivelatasi insufficiente per salire sul podio: quarto posto con il punteggio complessivo di 54.998, un punto in meno rispetto al 55.999 della qualificazione, con cui oggi avrebbe battuto la statunitense Skye Blakely (55.733) nella lotta per loro. E la medaglia di bronzo è sfumata per 34 millesimi…