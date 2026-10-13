July Marano e Sofia Tonelli, esordienti alla ribalta: novità per l’Italia ai Mondiali, ma con medaglie pesanti al collo

L’Italia schiererà due esordienti ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre: nel quintetto selezionato dal DT Enrico Casella, infatti, figurano due atlete che non hanno mai partecipato alla rassegna iridata nel corso delle proprie carriere che saranno dunque chiamate a rompere il ghiaccio nel turno di qualificazione in programma domenica 18 ottobre, con vista verso la finale a squadre di mercoledì 21 ottobre.

July Marano e Sofia Tonelli faranno il proprio esordio ai massimi livelli, dopo aver già gareggiato agli Europei: la 18enne siciliana si distinse due mesi fa a Zagabria (argento nella gara a squadre e sesto posto nel concorso generale individuale), mentre la quasi 19enne toscana (spegnerà le candeline il prossimo 18 novembre) si rivelò nella rassegna continentale del 2025, quando si mise al collo il bronzo alla trave e l’oro nel team event (senza dimenticarsi della nona piazza nell’all-around e del sesto posto alle parallele asimmetriche).

La stagione delle due atlete è stata molto differente: oltre alle gioie nella capitale croata, July Marano si è laureata Campionessa d’Italia sul giro completo; Sofia Tonelli ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici ed è rientrata per i Giochi del Mediterraneo (oro a squadre, bronzo all-around, argento sugli staggi). Va ricordato che Marano ha già assaporato l’atmosfera iridata, anche se a livello juniores: nel 2023 festeggiò l’argento al volteggio e il bronzo con la squadra.